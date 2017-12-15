В традиционном "Украинском завтраке" в Давосе ожидается участие Порошенко – Фонд Пичука

Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne 25 января 2018 года проведут в Давосе (Швейцария) "Украинский завтрак", организованный по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Фонда Виктора Пинчука, ожидается, что почетным гостем завтрака в Давосе станет президент Украины Петр Порошенко, а также другие участники панельной дискуссии.

Модератором дискуссии станет ведущий телеканала CNN, журналист и писатель Фарид Закария.

В сообщении отмечается, что в "Украинском завтраке" всего примут участие около 300 человек, среди которых представители деловых кругов, политики, общественные деятели и журналисты.

"Украинский завтрак" – традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума, которое Фонд Виктора Пинчука проводит в Давосе с 2005 года.