В Украине 8 мая 2017 года отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. 8 мая по случаю Дня памяти и примирения по всей Украине запланированы более 400 мероприятий с участием 60 тысяч человек, сообщили в Национальной полиции. В свою очередь 9 мая, по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, проведут свыше 1200 мероприятий по Украине, участие в них примут почти 400 тысяч человек. В массовых мероприятиях 8-9 мая задействуют от 3,5 до 12,5 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. Как известно, Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения в 2015 году, согласно закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Cимволом этого дня является цветок мака.

