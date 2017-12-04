В Украине анонсирован самый масштабный обмен пленными, который должен состояться еще до Нового года.

Об этом заявила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в кулуарах Верховной Рады.

"Если ничего не сорвется, мы освободим наших 74 героев ... Если все это получится, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, что 74 гражданина мы должны освободить и передать 306 лиц в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь, - сказала Геращенко.

По ее словам, подробности обмена, в частности фамилии и даты, должны остаться неоглашенными до определенного времени.

"Конечно, пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате мы сказать не можем, чтобы все произошло. Как только мы будем готовы это сделать, информация будет обнародована", - уточнила представитель Украины в ТКГ в Минске.

Обмен пленными: Геращенко назвала, кого хотят освободить в первую очередьГеращенко заявила, что среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории ОРДЛО, есть 10 женщин.

Ранее сообщалось, что обмен пленными может состояться по формуле 306 на 74. Украинская сторона готова к любым компромиссам.

Также новый главарь "ЛНР" утверждает, что в ОРЛО не намерены срывать планирующийся обмен пленными на Донбассе.