В Украине должно главенствовать верховенство права, а не толпы – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости осуществления попыток оказать давление на судей и подчеркивает, что в Украине должно господствовать верховенство права.

"Ключевое, чего я ожидаю, это доверие к главе Верховного суда, восстановления доверия к судебной ветви власти, доверия со стороны общественности… а не бандитов в балаклавах, которые приходят домой к судьям и таким образом думают, что им кто-то позволит вершить правосудие. Мы говорим о стране, в которой должно главенствовать верховенство права, а не права толпы", - заявил П.Порошенко в среду в Киеве, открывая заседание Совета по вопросам судебной реформы.

Как сообщалось, 18 марта пресс-служба Высшего совета правосудия сообщила, что поздно вечером 17 марта более 10 человек в балаклавах напали на главу Совета И.Бенедисюка и его жену, главе ВСП пришлось осуществить предупредительный выстрел в воздух для самозащиты.

12 участников конфликта доставили в Дарницкое управление полиции Киева, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию.

Полиция начала два уголовных производства по факту хулиганских действий и угрозы (насилия) в отношении государственного деятеля по факту событий возле дома И.Бенедисюка.

Президент Украины Петр Порошенко расценивает нападение на главу Высшего совета правосудия как попытку сорвать судебную реформу и требует от правоохранителей быстрого и объективного расследования этого инцидента.

Расследованием инцидента с нападением занимается Главная военная прокуратура, среди версий случившегося, которые проверяет следствие, - препятствование профессиональной деятельности главы ВСП.

Следствие установило, что представители общественного движения "Традиция и порядок", бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения "Гарпун", а также несовершеннолетние лица совершили нападение на И.Бенедисюка и его жену. Во время этого нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля И.Бенедисюка, выкрикивали угрозы о нанесении ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю.

Председатель ВСП вызвал полицию, но это вызвало еще большую агрессию нападавших. Поэтому И.Бенедисюк произвел из наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Все 13 человек установлены следствием, они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что берет под личный контроль расследование дела относительно нападения на И.Бенедисюка в Киеве.