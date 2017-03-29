В Украине достаточно высокий уровень террористической угрозы

Начальник департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявляет, что уровень террористической угрозы в стране является достаточно высоким.

"Если говорить об уровне террористической угрозы, то мы не будем скрывать, он достаточно высокий. Мы должны понимать, что против нас ведется не только террористическая операция на Востоке, но и идет расшатывание сил внутри страны", - сказал В.Кононенко на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, способом расшатывания ситуации в стране как раз являются теракты.

При этом В.Кононенко подчеркнул, что СБУ работает достаточно эффективно в вопросе предупреждения таких угроз.

Он призвал граждан в случае поступления какой-либо ценной информации об угрозе общественной безопасности обращаться к СБУ.