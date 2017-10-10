В Украине на сегодня 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине. Сообщается, что с приближением зимы агентства ООН сотрудничают с правительством Украины и самопровозглашенными "властями" оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения. "В Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи. В то же время, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, то есть финансирование критически не хватает", - говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетит помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер. В ходе трехдневного визита она проведет ряд встреч с членами украинского правительства и посетит Донбасс.

