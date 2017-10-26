В Украине необходимо повышать меры безопасности в общественных местах для предотвращения терактов - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за повышение мер безопасности и увеличение количества средств технического контроля в общественных местах для предотвращения террористических актов.

"Очевидно, что нам необходимо усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами, чтобы мы могли анализировать и предотвращать возможные террористические проявления", - сказал он в эфире "112.Украина" в ходе рабочей поездки в Полтавскую область в четверг.

Премьер отметил, что задачей украинской власти является повышение защищенности от возможности атак, подобных покушению на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

В.Гройсман выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в ходе покушения.

Как сообщалось, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник Игоря Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель 36-летний Михаил Мормель.

Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находится под контролем СБУ.