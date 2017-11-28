В Украине нет революционной ситуации - СБУ

В Украине нет революционной ситуации, люди устали и никому не верят. Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко в своем выступлении на национальном экспертном форуме "Украина в стремлении к равновесию".

"Что касается внутренней ситуации, не связанной с агрессией России, тут угроз для государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя мы не видим. В стране нет революционной ситуации", - сказал он.

Кононенко подчеркнул, что любые попытки спровоцировать агрессию к государству проваливаются.

"Это обусловлено двумя основными факторами, к сожалению. Во-первых люди просто устали. Они хотят просто спокойной, нормальной, защищенной жизни и перспективы завтрашнего дня. Во-вторых, люди никому не верят, ни власти, ни оппозиции. Поэтому революционной ситуации нет, мы идем эволюционным путем. И угрозы для государства внутри страны на сегодняшний день мы не видим", - добавил он.

Ранее сегодня Кононенко заявил, что Россия целенаправленно работает над с фальсификацией результатов выборов в Украине в 2019 году, но СБУ принимает меры для "срыва этих планов противника".