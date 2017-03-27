В Украине нет статистики по обитателям оккупированных территорий - Тука

В Украине не существует никакой статистики в отношении лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Об этом журналистам сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Точной статистики, к сожалению, не существует. Ни "Красный крест", ни одна международная организация не имеет доступа к неконтролируемым территорий и точной статистики о количестве вообще людей, которые там проживают, не существует в природе", - заявил Тука. Чиновник отметил, что Украина должна действовать на опережение, чтобы предотвратить интеграцию местного населения в Российской Федерации. Речь идет, к примеру, о поощрении выпускников с оккупированных территорий продолжать обучение в украинских вузах. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Георгия Тука, что на сегодняшний день в оккупированных районах Донбасса и в Крыму нет предприятий, которые работают по украинским законам.

