В Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи - Геращенко

В Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". "В Украине осталось пять складов такого масштаба как Калиновка и Балаклея. Если они будут уничтожены в результате диверсий или халатности, или природных условий - нам нечем будет защищаться от Российской Федерации", - считает Геращенко. Он отметил, что на складах в Калиновке находилось на сохранении 82 тысячи тонн боеприпасов. "На сегодня мы понимаем, что не менее 30 тысяч тонн взлетело на воздух", - сказал Геращенко. Нардеп подчеркнул, что за последние два года это уже четвертый взрыв на военных складах. "Сначала было Сватово, погибло четыре человека - выводов не было сделано Генеральным штабом. Затем был огромный взрыв одного из крупнейших складов в Балаклее, погибли люди, был уничтожен этот склад на 98 процентов - там было порядка 80 тысяч тонн боеприпасов. Две недели назад был взорван склад техники и вооружений под Мариуполем в городе Новоянисоль. И, наконец, Калиновка", - заявил политик. Напомним, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины состоялся вечером 26 сентября. Убытки от него оценивается в около 800 млн долларов. В ГСЧС сообщали о двух пострадавших.

