В Украине появится единый реестр должников

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым будет создан кредитный реестр Национального банка.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

За проект закона No7114-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" проголосовали 227 народных депутатов.

"Создание кредитного реестра и усиление способности бюро кредитных историй расширит доступ банков к информации", - говорится в пояснительной записке.

Бюро кредитных историй предоставит возможность учитывать эту информацию при разработке инструментов оценки кредитных рисков для банков

Также проект закона устанавливает размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого банки получают доступ к информации из кредитного реестра о совершенных кредитные операции с таким клиентом.

Законопроектом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации в кредитный реестр о кредитных операциях банков, которые выводятся им из рынка.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности