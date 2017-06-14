В Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Об этом на встрече с медиками в Донецкой области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба. "По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - сообщил Порошенко. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях. Он также прокомментировал возможную отмену АТО. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - отметил Порошенко.

