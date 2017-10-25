В Украине с начала года более 1,2 тыс. граждан погибли на бытовых пожарах– ГСЧС

В Украине с начала 2017 года при пожарах в быту погибли 1 тыс. 222 человек и 1 тыс. 189 пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", - сообщает пресс-служба ГСЧС в среду.

Согласно статистике, в среднем в неделю показатель трагических случаев в жилом секторе достигает 4-6 человек в сутки при сравнительно небольшом количестве возгораний в жилом секторе.

"В частности, за минувшие сутки в Украине произошло 75 пожаров в помещениях граждан, на которых погибли 4 человека. В то же время травмы различной степени тяжести получили еще 3 человек, а 4 удалось спасти", - сказано в сообщении.

Как отмечают пожарные, основными причинами возникновения возгораний и как следствие – гибели людей является небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

"Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, легко доступных для детей, а также многочисленные случаи, когда малолетние дети остаются дома наедине с включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах", - сообщает ГСЧС.