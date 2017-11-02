В Украине в 2017 году зарегистрировано меньше всего умышленных убийств за 20 лет. Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба ведомства. Так, количество зарегистрированных в 2017 году умышленных убийств является самым низкым за 20 лет. Кроме того, по информации ведомства, за минувшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного убийства. Также отмечается, что количество убийств, зарегистрированных в течение 9 месяцев этого года, втрое ниже пикового значения 2000 года. "Согласно данным статистики за период с 1997 по 2017 годы, число умышленных убийств, совершенных в течение 9 месяцев каждого года, колебалось от пикового значения в 3494 таких преступлений (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году - 1185 умышленных убийств. Следовательно, количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти втрое", - говорится в сообщении.

