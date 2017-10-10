В Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Согласно тексту документа, закон вступает в силу со дня публикации. Данным документом вносятся изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. В частности, статья 1 изложена в новой редакции и предполагает продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО на год. Напомним, 6 октября Верховная Рада одобрила законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе. Документ, который продлевает на год действие закона об особом статусе, поддержали 229 нардепов. Особый порядок местного самоуправления вводится только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории оккупированного Донбасса.

