В Украине вступил в силу закон о запрете на "маски-шоу"

Сегодня в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (No 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп". В то же время, в обнародованном в "Голосе Украины" 6 декабря тексте закона сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

После проведения обыска у человека судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения данных о личной жизни.

16 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом как закон законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", внесенный Кабинетом министров.

За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.