По состоянию на сегодня, в Украине выдано более 5,6 млн биометрических загранпаспортов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. "Спросили по количество биометрических паспортов для выезда за границу: с 01.01.2015 г.. граждане Украины оформили (ДМС, ГП, ЦНАП и МИД) 5 624 771", - написал Соколюк. Напомним, Государственная миграционная служба сообщила о сокращении числа украинцев, пересекавших границу с Российской Федерацией. В частности, по состоянию на 1 августа 2017 года, границу с Россией пересекли 441 тыс. украинцев, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 4,1 млн человек. При этом, отмечают в ведомстве, статистика въездов граждан соседнего государства на территорию Украины осталась почти без изменений – 870 тыс. человек за семь месяцев текущего года против 1,5 млн россиян – в 2016.

