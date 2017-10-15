В Украине за девять месяцев 2017 года зафиксирован самый низкий за 10 лет показатель количества совершенных убийств и покушений. Об этом в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "За 9 месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", - сообщил Аброськин.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о количестве нераскрытых убийств. "У нас 10 166 очевидных нераскрытых убийств", - заявил генпрокурор на брифинге, посвященному раскрытию убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова. По данным следствия, заказчиком его убийства является российский бизнесмен Владимир Тюрин, который раньше приходился гражданским мужем жене Вороненкова.

