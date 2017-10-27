В Украине за три с половиной года СБУ и подразделения Нацполиции предотвратили больше 300 терактов - Шкиряк

В Украине за три с половиной года СБУ и подразделения Нацполиции предотвратили больше 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Только за три с половиной года СБУ и соответствующими подразделениями Нацполиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей. Что касается общей оценки, то я хотел бы сказать, что, несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне и я бы не был столь категоричен. Мы должны дать людям понимание в том, что, к сожалению, сегодня такой мир и наша безопасность - это наша общая ответственность", - сказал он в эфире на телеканале "112 Украина" в четверг вечером.