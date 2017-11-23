В Украину запрещен въезд более 1,3 тыс иностранцам за нарушение порядка въезда в Крым

Въезд в Украину запрещен более 1,3 тыс иностранным гражданам из-за незаконного посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"С начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов… за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято более 1 тыс 300 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистов и деятелей культуры. Также на данное время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной территории АР Крым", - сообщается на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook в четверг утром.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с законодательством в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину. Кроме того, Госпогранслужба обращает внимание, что нарушение порядка въезда во временно оккупированную АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную или административную ответственность в зависимости от обстоятельств.