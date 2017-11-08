Венгрия начала блокировать инициативы Киева по НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Венгрия, чье правительство ранее пригрозило Украине блокированием ее европейских и евроатлантических инициатив из-за нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ущемляет права украинских венгров, начала выполнять угрозы. Об этом во время визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и Альянс Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет Европравда.

По ее словам, Будапешт, пользуясь тем, что в НАТО действует принцип консенсуса, "по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО".

"Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии... Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны", - заявила она.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что срочный визит в штаб-квартиру НАТО главы Минобразования Лилии Гриневич был вызван именно этой проблемой. При этом вице-премьер утверждает, что Киев имеет поддержку со стороны секретариата Альянса и других членов НАТО. Только Венгрия выбрала путь блокирования, сказала она.

"В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и Альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен", - утверждает она.

По словам чиновницы, Будапешт все же убедят отказаться от блокирования: у НАТО есть опыт решения сложных внутренних конфликтов между государствами- членами.

"Поэтому я надеюсь, что будет достаточно желания и воли стран-членов НАТО, которые могут разговаривать с Венгрией с позиции здравого смысла", - подытожила она.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом.

В конце сентября Мингарелли посоветовал Киеву как можно быстрее обратиться в Совет Европы за оценкой языковых положений закона об образовании.

12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.