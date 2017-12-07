Венгрия заявила о нарушении Украиной обязательств перед НАТО

Приняв новый закон об образовании с пунктом о языке обучения представителей нацменьшинств, Киев "нарушил обязательства перед ЕС и НАТО", а потому, чтобы иметь будущее в Европе и Альянсе, он должен отозвать этот документ. Такое мнение озвучил в Брюсселе на встрече руководителей МИД стран блока глава соответствующего венгерского ведомства Петер Сийярто.

"Пренебрегая правами меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не выполняет обязательства не только перед ЕС, но и перед НАТО", - уверен он.

Сийярто отметил, что ежегодная национальная программа Украины... "полностью противоречит принятию нового закона об образовании", в связи с чем страна якобы "не выполняет свои международные обязательства".

"Если для Украины важно восстановить сотрудничество с НАТО, ей придется отказаться от закона об образовании", - заявил министр.

Глава МИД Венгрии в очередной раз обвинил Украину в сложившейся конфликтной ситуации и сообщил, что Венгрия "не станет жертвовать интересами венгров Закарпатья в геополитической игре".

"Если Киев отменит закон, Венгрия снова станет громче всех высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - заверил Сиярто.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом. Глава МИД Павел Климкин отреагировал заявлением, что "ультиматумов не нужно".

12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон.

Позднее Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина-НАТО. В начале месяца 11 государств-членов Альянса раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.