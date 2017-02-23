Верховная Рада отклонила законопроект о ломбардах

Верховная Рада отклонила законопроект №1800 о ломбардах и ломбардной деятельности.

За данный проект закона в первом чтении на заседании в четверг проголосовало всего 164 народных депутата из 226 необходимых.

Как отметил в ходе заседания секретарь парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков, в настоящее время сектор ломбардной деятельности в Украине регулируется только подзаконными нормативными актами, хотя в 2016 году в стране действовало 467 ломбардов и около 4,5 тыс. их обособленных подразделений. Активы ломбардов за последние два года увеличились вдвое – до 3,3 млрд грн.

По словам главы комитета Сергея Рыбалки, объем рынка ломбардов превысил 16 млрд грн.

Он сообщил, его комитет рассматривал соответствующий законопроект еще в марте 2015 года и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.

М.Поляков подчеркнул, что в законопроекте учтены предложения Нацкомфинуслуг и Главного научно-экспертного управления парламента.

Вместе с тем нардеп из фракции "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что документ требует доработки и устранения коррупциогенных факторов. Так, законопроект не предусматривает необходимость получения лицензии на осуществление ломбардной деятельности, устанавливает очень маленькую площадь помещений ломбардов - не менее 5 кв. м. Кроме того, он не предусматривает реальной защиты прав потребителей ломбардных услуг: защита ограничивается общей нормой.