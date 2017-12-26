Верховный суд Австрии предоставил Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

Верховный суд Австрии (Oberster Gerichtshof Österreichs) счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт Апелляционного суда Австрии (Österreichischen Obersten Gerichtshofs), который вопреки решению суда первой инстанции разрешил его экстрадицию в США, заявляют защитники Д.Фирташа.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", – говорится в сообщении адвоката украинского бизнесмена Лэнни Дж.Дэвис (Lanny J. Davis) из Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) во вторник.