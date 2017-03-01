Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко - Луценко

Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении экс-нардепа от Партии регионов, бизнесмена Юрия Иванющенко, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Генпрокурор отметил, что это сделано "именно перед продлением санкций ЕС к арестованным активам Януковича и компании".

"У меня много эмоций и не меньше аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно быстрее изменить состав ВСУ", - добавил Ю.Луценко.

Генпрокуратура Украины расследует уголовное производство в отношении Ю.Иванющенко, в рамках которого он уведомлен о подозрении в организации растраты чужого имущества и незаконном обогащении в особо крупных размерах, по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В январе 2015 года МВД Украины объявило Ю.Иванющенко в розыск. Он также с мая 2015 года находится в международном розыске Интерпола.

1 апреля 2016 года Днепровский райсуд Киева отменил розыск Ю.Иванющенко, а также отменил санкцию на доставку его под стражей для избрания меры пресечения. 2 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД продолжает разыскивать Ю.Иванющенко и "не будет исполнять позорное решение "суда" о снятии с розыска".

8 сентября нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что по решению Апелляционного суда г.Киева Ю.Иванющенко уже не находится в международном розыске. Нардеп отметил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины "решение суда о розыске лица", который находится в розыске по линии Интерпола, "не подлежит обжалованию в апелляции".

9 сентября замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что Генпрокуратура продолжает работу над сбором материалов для продления "красной карточки" Интерпола для Ю.Иванющенко. При этом он заявил, что решение Апелляционного суда г.Киева не приводило к снятию его с международного розыска.

22 сентября 2106 г. Ю.Луценко заявил, что сотрудники Генпрокуратуры намерены в ближайшую пятницу уведомить Ю.Иванющенко, его партнера Ивана Аврамова и нынешнего директора одесского рынка "7-ой километр" Олега Греся в подозрении в совершении преступления "по незаконному отчуждению части акций "7-го километра".

Перед этим глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире одного из телеканалов заявил, что промрынок "7-й км" ежемесячно направляет $800 тыс. экс-президенту Украины Виктору Януковичу: "Вот я вам скажу. "7-й километр". Кто там владелец? – Енакиевский. Каждый месяц, по моей информации, с "7-го километра" идет $800 тыс. лично Януковичу и на поддержание Донбасса".