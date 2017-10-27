"Вертолетную площадку" беглого экс-президента Украины Виктора Януковича продолжает контролировать его окружение - расследование

"Вертолетную площадку" беглого экс-президента Украины Виктора Януковича продолжает контролировать его окружение. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на расследование программы "Схемы". "Несмотря на недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко, по данным реестра прав на недвижимое имущество, здание так называемой "вертолетной площадки" Януковича в Киеве до сих пор находится в собственности частной фирмы "Амадеус Ко", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, хотя сооружение под арестом с 2015 года и владелец не имел возможности его продать, он мог ею пользоваться. Так, по источникам в фискальной службе, около 1 млн гривен в месяц "Амадеус Ко" платит компания владелец расположенного в "Парковом" дата-центра компания "Анте Медиа". Еще около 400 тыс. гривен в месяц платит ресторан СHI, расположенный в "Парковом". Отмечается, что согласно официальному реестру, у компании "Амадеус Ко" есть 2 официальных владельца: киевлянин Александр Хомяк, который находится в розыске, и британская компания Fineroad Business LLP. За ней стоят две оффшорные компании с острова Невис. По документам, с конца 2016-го лицом, контролирует британскую компанию, является 31-летний мужчина по имени Яшар Ходжаев. Он зарегистрирован в Енакиево, родном городе Януковича. После Евромайдана на Ходжаева был записан офисный центр в Киеве, который принадлежал к сфере влияния компании "Танталит" (на эту фирму была оформлена резиденция "Межигорье"). Кроме того, в 2015 в рамках дела по кредитованию региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" сына Януковича был арестован ряд счетов в этом банке. И в декабре 2016 Печерский суд Киева принял решение о снятии ареста с части счетов. Их формальные владельцы объяснили происхождение крупных сумм на своих счетах тем, что они все заняли их у Яшара Ходжаева. В начале августа 2017 Апелляционный суд Киева запретил "Амадеус Ко" не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса. Право управления суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов". Однако госпредприятие так и не начало управлять имуществом компании и не имеет туда доступа. "Мы еще не были на этом объекте. Насколько там сложная процедура передачи, мы не понимаем. Пока мы принимали его как вещественное доказательство, согласно протоколу прокуратуры города Киева. Мы дважды уже обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить нам доступ к объекту. Я так понимаю, что прокуратура должна обратиться в суд, получить соответствующие решения, чтобы можно было уже зайти", - заявил руководитель ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" Руслан Серобаба.

