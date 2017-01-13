Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден посетит Украину не 15, а 16 января 2017 года. Это следует из сообщения пресс-службы Кабинета министров Украины. "16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину", - говорится в сообщении. Отметим, СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что Байден должен прилететь в Украину в понедельник, 16 января. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко встретится с Байденом 15 января.

Визит Байдена в Украину перенесли на 16 января

