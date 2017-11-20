Визит Путина в Крым является циничным и демонстративным пренебрежением Москвой нормами международного права

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство РФ в связи с визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие поездки российских чиновников во временно оккупированный Крым и г.Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права... Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Украинские дипломаты подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается во всем мире, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против оккупанта", - резюмировали в МИД.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 ноября приехал в Крым, где принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в парке Ливадийского дворца.