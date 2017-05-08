Во время Второй мировой войны погибло 14 млн украинцев

В горниле Второй мировой войны сгорели более четырнадцати миллионов украинцев, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения, когда мы вспоминаем тех людей, те десятки миллионов, которые стали жертвами Второй мировой войны. Мы помним и чтим всех героев, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма!", – говорится в обращении секретаря СНБО на сайте ведомства в понедельник.

А.Турчинов подчеркнул, что во время войны погибли более 14 млн украинцев. "Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины", написал он.

Глава СНБО отметил, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток страны.

Также он добавил, что параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и настоящим очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. "Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас также стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", написал А.Турчинов.

"Уверен, мы с честью пройдем наш путь - путь к победе! С нами Бог, с нами Украина, с нами будет Победа!", резюмировал он.