Вопрос возвращения Крыма Украине должен рассматриваться отдельно от прекращения войны на Донбассе - Пинчук

Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук заявляет, что не ставит под вопрос украинский статус Крыма и отвергает обвинения в якобы готовности "отдать" полуостров, выдвинутые ему после публикации его статьи в газете The Wall Street Journal.

"Меня даже обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь… Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова", - написал В.Пинчук в своей статье для "Украинской правды", опубликованной в пятницу.

При этом он остается на позиции, что вопрос возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию должен рассматриваться отдельно от прекращения войны на Донбассе. "Украина страдает от войны. Крым и Донбасс оккупированы. Но это разные части одной огромной проблемы – и решение одной не должно мешать решить другую", - подчеркивает бизнесмен.

"На Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс. Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма – компромиссов быть не может. Крым – украинский. Аннексия – незаконна. Оккупация – временная", - отмечает В.Пинчук.

Касательно развития ситуации на Донбассе, он отмечает, что абсолютным приоритетом для него является ее мирное разрешение, а его пути "нужно обсуждать всенародно, открыто и честно".

"Мир всегда дорого стоит. Но сколько и как