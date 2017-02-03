Вопрос введения военного положения из-за эскалации ситуации на Донбассе пока не обсуждается

Руководство Украины пока не обсуждает вопрос введения военного положения в стране, однако ввиду динамично меняющейся ситуации на Донбассе Совет национальной безопасности и обороны будет принимать соответствующее решение исходя из ее развития, заявляют в администрации президента Украины.

"На данный момент, пока что, этот вариант (введения военного положения) не обсуждается… Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", - заявил на брифинге в пятницу в Киеве замглавы АПУ Константин Елисеев.