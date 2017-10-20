Вороненков должен был обнародовать неизвестные факты об оккупации Крыма и Донбасса

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Денис Вороненков планировал начать в апреле 2017 года проект по сбору и публикации неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса и причастности к этому некоторых должностных лиц Российской Федерации.

Об этом сообщил во время интервью Укринформу прокурор Киева Роман Говда.

"Вороненков планировал в начале апреля 2017 года начать новый проект. Данный проект заключался в сборе и обнародовании неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - сказал он.

По словам главы столичной прокуратуры, Вороненкова намеревался установить роль и участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса отдельных должностных лиц Российской Федерации.

По мнению следствия, этот запланированный проект Вороненкова, а также преследование его российскими спецслужбами за некогда возбужденное им уголовное дело "Трех китов" и его позицию относительно пребывания российских войск на территории Украины привели к заказу убийства.

При этом Говда отметил, что следствие не нашло тех людей, которые стояли за государственной позицией России в убийстве Вороненкова.

"В настоящее время это невозможно конкретизировать. Мы не можем проводить свои следственные действия на территории России в тех объемах, чтобы полностью понимать роль в этом убийстве того или иного подразделения Федеральной службы безопасности или Главного управления разведки Российской Федерации", - отметил он.

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Как сообщалось, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года расстреляли возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Он в декабре 2016 года вместе с женой переехал в Украину, получив украинское гражданство.

Вороненков дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 11 октября заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. Заказчиком преступления назван бывший гражданский муж жены Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин, который, по данным следствия, является "вором в законе"