Восемь партий имеют шанс пройти в Раду в случае выборов в декабре

Украинцы поддержали бы на досрочных парламентских выборах (середина декабря) 8 политических сил, больше всего голосов могли бы получить ВО "Батькивщина" и партия "Блок Петра Порошенко", о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам социсследования, обнародованным на сайте КМИС во вторник, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине декабря, то из всех граждан Украины в возрасте старше 18 лет 6,5% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 5% – за партию "Блок Петра Порошенко", 4,1% – за "Оппозиционный блок", 3,9% – за партию "За життя", 3,8% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 3,3% – за партию "Гражданская позиция".

Партия "Объединение "Самопомич" может рассчитывать на 2,8% голосов, ВО "Свобода" - 2%, "Укроп" - 1,4%, Аграрная партия и "Рух новых сил" – по 1,2%, "Народный фронт" - 0,7%, партия "Видродження" и Социалистическая партия – по 0,5%. Другие партии в целом - 0,8%.

При этом 3,6% респондентов вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень. 17,1% решили не участвовать в голосовании. 38,7% - не определились, за кого голосовать. 2,8% - отказались отвечать на вопросы.

Таким образом, если бы те, кто не определился, за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, то в голосовании приняли бы участие около 38% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом (именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине ноября, отметили в КМИС): 17,2% украинцев проголосовали бы за ВО "Батькивщина", 13,4% - за "Блок Петра Порошенко", 10,7% - за "Оппозиционный блок", по 10,2% - за партию "За життя" и Радикальную партию О.Ляшко.

8,8% респондентов поддержали бы "Гражданскую позицию", 7,4% - "Объединение "Самопомич", 5,4% - ВО "Свобода", 3,7% - партию "Укроп", 3,2% - Аграрную партию, 3,1% - партию "Рух новых сил", 1,8% - "Народный фронт", по 1,4% - "Видродження" и Социалистическую партию. За другие партии в целом 2,2%.

Как известно, на выборах в Верховной Раде 5% барьер.

КМИС по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения со 2 по 14 декабря 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

В Верховной Раде действующего VIII созыва представлены фракции от партий "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко и ВО "Батькивщина".