ВР обязала власть на местах оповещать призывников о вызове в военкоматы

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2985 "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (об усилении гарантии соблюдения законодательства Украины)". За документ со второго раза проголосовало 237 парламентариев (сначала 205). Законом предусматривается возложить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от места их пребывания в Украине и наличии в их административно-территориальных единицах военных комиссариатов, обязанность по требованию комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы, обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову, в 7-дневный срок сообщать в районные (городские) комиссариаты о принятии на работу (учебу) и освобождении от работы (учебы) призывников и военнообязанных. Отметим, что действующей редакцией закона соответствующая обязанность предусмотрена для административно-территориальных единиц, где нет военных комиссариатов.

