ВР отклонила законопроект о Конституционном суде

Верховная Рада Украины отклонила законопроект "О Конституционном суде Украины" (№5336-1), который рассматривался во вторник во втором чтении.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий четыре раза ставил этот документ на голосование для направления его в комитет на повторное второе чтение, но депутатам так и не хватило голосов для принятия этого решения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", обсуждение данного законопроекта в сессионном зале парламента продолжалось целый рабочий день с 10:00 до 17:15, после чего А.Парубий предложил проголосовать за законопроект в целом, однако это предложение набрало всего 179 голосов (для принятия позитивного решения необходимо минимум 226 голосов "за").

Тогда спикер Рады несколько раз ставил на голосование предложение отправить законопроект в профильный комитет для подготовки к повторному второму чтению. Но и это предложение не набрало больше 223 голосов парламентариев.

Таким образом данный законопроект считается отклоненным.

Закон регулирует порядок организации и деятельности Конституционного суда (КС), статус судей КС, основания и порядок обращения в него, процедуру рассмотрения им дел и выполнение его решений.

Данный документ определяет, что Конституционный суд Украины является органом конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Основного закона, решает вопросы о соответствии Конституции законов Украины и других актов, осуществляет официальное толкование Конституции Украины. Закон расширяет полномочия Конституционного суда и даёт ему право рассматривать конституционные жалобы, давать заключения относительно соответствия Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.

С конституционной жалобой в КС может обратиться человек, который считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции Украины. Закон оговаривает, что представлять субъект права на конституционную жалобу в КС может исключительно адвокат.

Согласно переходным положениям, для предоставления экспертной помощи в представлениях по конституционным жалобам в Конституционном суде временно, до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.

Закон меняет организационную структуру КС: в составе суда будут действовать Большая палата – все 18 судей, два сената – по 9 судей в каждом и 6 коллегий – по 3 судьи в каждой.

Предусматривается, что судьи КС будут избираться по конкурсу. Конкурсные комиссии для отбора судей будут формировать президент, Верховная Рада и съезд судей.

По словам председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, согласно закону конкурс на вакантные должности судей КС проводится в пределах двух месяцев.

Судьей КС может быть гражданин Украины, владеющий украинским языком, который на день назначения достиг 40 лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности не менее 15 лет. Судей будут назначать на 9 лет без права быть назначенными повторно.

Судья КС должен соответствовать критерию политической нейтральности. Судья не может состоять в политической партии или профессиональных союзах, принимать участие в какой-либо политической деятельности.

Закон оговаривает, что должностной оклад судьи КС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5. Кроме того, судье КС выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в этой должности в размере: при стаже более двух лет - 20%, более четырёх лет - 30%, более семи лет - 40% должностного оклада судьи КС. Закон предусматривает и надбавки к окладу судьям КС за ученые степени.

По словам одного из авторов законопроекта Сергея Алексеева (фракция "Блок Петра Порошенко"), размер оклада судьи составит около 120 тыс. грн, в то же время депутат Виктор Пинзенник ("БПП") утверждает, что со всеми надбавками судья КС будет получать 300 тыс. грн в месяц.

Как сообщил Р.Князевич во время обсуждения документа, закон вступает в силу сразу после его опубликования в официальных изданиях.