ВР отменила "закон Савченко"

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый "закон Савченко".

За соответствующий законопроект №5534 проголосовали 227 народных депутатов на пленарном заседании четверг.

Таким образом, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания "день за день".

"Просто часть статьи Уголовного кодекса возвращается назад в том же виде, в котором ее в свое время убрали", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

"Сегодня за тяжкие и особо тяжкие преступления насильники, убийцы, как правило, сидят в СИЗО. Все, кто даже совершили тяжкие и средней тяжести преступления, как правило, идут на поруки, под домашний арест. Важной мотивацией сегодня лично для меня является то, что убийца, насильник и предатель должны сидеть день за день", - разъяснил он.

В свою очередь автор законопроекта Антон Яценко (группа "Видродження") отметил, что принятый ранее парламентом закон, предусматривающий зачисление дня пребывания в СИЗО за два дня колонии, был большой ошибкой, которая, по его словам, стоила 55 жизней, 22 изнасилования, 760 разбойных нападений. "И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить", - указал автор законодательной инициативы.