ВР предусмотрела ответственность за пропаганду георгиевской ленты

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №2987 "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты". За документ проголосовали 238 депутатов ВР, передает корреспондент РБК-Украина. Проектом предусматривается ввести дифференцированную административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты. Отмечается, что пропагандой георгиевской (гвардейской) ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение. Так, устанавливается ответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение. Это включает показ георгиевской (гвардейской) ленты во время массовых мероприятий (мирных собраний), изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использования средствами массовой информации. Указанные действия влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения. Также предусматривается ответственность за такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение. При этом, изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение отнесены к правонарушениям, имеющие высшее общественную опасность. Указанные действия влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения. "Поскольку гвардейская лента активно использовалась в советское время, то ее законное использование не может быть наказуемым. Перечень случаев, когда георгиевская (гвардейская) лента или его изображения могут правомерно использоваться, совпадают с перечнем исключений для использования символики коммунистического тоталитарного режима, определенных Законом Украины" об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ", - отмечается в пояснительной й записке. Напомним, бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук "засветился" в Санкт-Петербурге с георгиевской лентой.

