ВР разрешила президенту самостоятельно комплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора

Парламент принял в целом законопроект №7342-1, разрешающий президенту самостоятельно доукомплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора.

За такое решение на заседании Верховной Рады в четверг проголосовал 233 депутата.

Согласно документу, президент сможет провести назначения на все вакантные должности членов НКРЭКУ на срок до трех месяцев.

Законопроект №7342-1 разработан депутатами Александром Домбровским ("БПП"), Михаилом Бондарем ("Народный фронт") и Юлием Иоффе ("Опозиционный блок").

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора. Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и только недавно приступила к работе.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.