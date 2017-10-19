ВР сегодня рассмотрит включение в повестку дня законопроектов о снятии неприкосновенности

Верховная Рада Украины сегодня, 19 октября 2017 года, рассмотрит включение в повестку законопроектов о снятии неприкосновенности. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Так, Рада рассмотрит включение в повестку дня президентский законопроект "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины), а также депутатский законопроект о снятии неприкосновенности. Также нардепы во стором чтении рассмотрят законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". В первом чтении Рада рассмотрит законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления противодействия торговле людьми и защиты пострадавших". Напомним, ранее член парламентской фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявил, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия в ходе заседания принял решение рекомендовать парламенту направить депутатский и президентский законопроекты о снятии неприкосновенности в Конституционный суд Украины. Емец сообщил, что комитет приступил к рассмотрению законопроектов о снятии неприкосновенности. Также комитет рекомендовал снять с рассмотрения старый законопроект "О снятии неприкосновенности", где речь шла о судьях и депутатах.

