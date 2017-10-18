ВР сегодня рассмотрит законопроекты по медреформе

Верховная Рада Украины сегодня, 18 октября 2017 года, рассмотрит законопроекты по медицинской реформе. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Так, Рада во втором чтении рассмотрит законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект №6604/6604-1 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств". Напомним, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в Украине за три года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25 млрд гривен. "Мы на 25 млрд гривен в следующие 3 года будем повышать финансирование. В 2020 году будет 85 млрд. В законопроекте (о медицинской реформе, - ред.) также заложено, что 5% ВВП до 2020 года должно быть передано на медицинскую систему - это достаточно много", - заявила Супрун.

