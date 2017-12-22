ВР усилила контроль за соблюдением правил парковки автомобилей

Верховная Рада Украины уточнила порядок привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения и парковки, установленные в режиме фото- и видеофиксации.

Cоответствующий законопроект (№5364) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования сферы парковки транспортных средств поддержали 237 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно документу, административную ответственность за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, остановки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки и видеозаписи, несет физическое или руководитель юрлица, за которыми зарегистрировано транспортное средства.

Если в Едином государственном реестре транспортных средств есть информация о пользователе транспортным средством, ответственность будет нести он.

Порядок внесения сведений в такой реестр, держателем которого определено Министерство внутренних дел, будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Если в режиме фото- и видеосъемки зафиксировано нарушение транспортного средства на иностранных номерах, к административной ответственности будет привлекаться тот, кто ввез его на территорию Украины

Согласно проекту закона, режим фото/видеосъемки предусматривает осуществление уполномоченным лицом фото/видеофиксации обстоятельств нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств: даты, времени, его места расположения относительно недвижимых объектов, географиечских координат. Обязательным будет наличие не менее двух изображений транспортного средства с разных ракурсов.

В инициативе прописаны санкции за нарушение порядка временного задержания и хранения транспортных средств, а также нарушения в сфере оплаты услуг парковки.

В частности получение инспекторов парковки наличных денег в счет оплаты парковки или штрафов на месте совершения правонарушения влечет за собой штраф от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1190 грн).

Согласно принятому законопроекту, нарушения правил парковки, в том числе неоплата услуг пользования соответствующими платными площадками за каждые сутки влечет штраф в 12-кратном размере от стоимости часа услуги пользования платной площадкой, на которой находится автомобиль-нарушитель. Такая ответственность наступает, если автомобиль находится на площадке более 10 минут.

Кроме того, предусмотрена ответственность для должностных лиц субъектов хозяйствования, которые удерживают парковочные площадки.

В документе прописан порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке, а также определение, в каких случаях транспортное средство "существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности".