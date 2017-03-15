Все автомобильные и ж/д пути на оккупированный Донбасс будут перекрыты сегодня до 13.00

Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения на Донбассе будут перекрыты до 13.00 среды, 15 марта, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Хочу проинформировать вас, что во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины до часа текущего дня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения силами Национальной полиции, Национальной гвардии", - сказал А.Турчинов журналистам по окончании заседания СНБО в среду.

При этом он подчеркнул, что правоохранители не допустят никаких провокаций на подконтрольной Украине части Донбасса. "В зоне проведения антитеррористической операции не будет допущено никаких провокаций, никаких проявлений диверсионный или какой-либо активности, которая вредит безопасности страны", - сказал А.Турчинов.