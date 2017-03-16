Вступил в силу Перечень разрешенных к перемещению товаров через линию разграничения в зоне АТО

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения с/на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции (АТО) вступил в силу.

Документ опубликован в газете "Урядовый курьер" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.

В Перечень внесены оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для горнообогатительной, угледобывающей, энергетической отраслей и критической инфраструктуры.

Как сообщалось, 1 марта 2017 года Кабинет министров Украины уполномочил Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц определять перечень и объем товаров разрешенных для перевоза через линию противостояния в зоне проведения АТО.

Вместе с тем 16 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.