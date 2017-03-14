Вступил в силу порядок перемещения товаров в АТО

Вступил в силу новый порядок перемещения товаров в зоне АТО

Порядок предусматривает привлечение общественности и волонтеров к процессу контроля за перемещением товаров.

Сегодня, 14 марта, вступил в силу новый порядок перемещения товаров в зоне проведения АТО.

Согласно порядку, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением пищевых продуктов, лекарственных средств, товаров и продукции, обеспечивающих функционирование и обслуживание металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры, по перечню и объемам которые утверждаются общим решением Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и Министерства экономического развития. Отдельным пунктом установлен режим перемещения угля.

Порядок предусматривает привлечение к процессу контроля за перемещением товаров общественности и волонтеров.

Постановление Кабинета министров No99 об утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции было принято 1 марта и официально опубликовано 4 марта. Документом предусмотрено, что он вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Напомним, накануне глава непризнанной ДНР издал "указ" об установлении статуса "государственной границы" для линии соприкосновения между "республикой" и Украиной.