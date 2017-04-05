ВСУ строго соблюдают Минские договоренности – Геращенко

Военнослужащие Вооруженных сил Украины строго соблюдают Минские договоренности и проводят маневры на Донбассе, не пересекая линию разграничения, определенную данным документом, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Наши военные ни на миллиметр не вышли за границу, определенную в Минских соглашениях. Я вообще молчу о том, что наши военные могут быть на оккупированных территориях", - сказала она в ходе заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

И.Геращенко пригласила всех присутствующих на конференции посетить зону АТО и самим убедиться в этом.

"Вы увидите, что наши военные находятся дальше линии разграничения. Например, в районе Авдеевки, где постоянные обстрелы Донецкой фильтровальной станции за несколько километров от линии", - сказала она.