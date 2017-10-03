Взрывы на арсеналах в Украине имеют признаки диверсий - Муженко

Взрывы на складах боеприпасов в Украине имеют признаки диверсий. Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко, передает пресс-служба Вооруженных сил Украины. "Чрезвычайные происшествия на арсеналах вблизи Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки является ничем иным, как результатом спецоперации. Не имея возможности достичь своих целей на Востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны. При этом их приоритетной задачей, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка невозможна", - сказал Муженко. По его словам, в условиях российской агрессии такие действия являются прогнозируемыми. Он отметил, что для их предупреждения Украина начала выделять средства для оборудования мест хранения вооружения и боеприпасов и на организацию охраны этих объектов.

