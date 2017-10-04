Взрывы на арсенале в Калиновке невозможно было инициировать извне - экспертная комиссия

На военных складах в г.Калиновке (Винницкая обл.) прошли два взрыва, один из которых – в бункере со снарядами для РСЗО "Ураган" - невозможно было инициировать извне, сообщил глава экспертной комиссии по расследованию этого инцидента Александр Рувин.

"Взрывы прошли внутри складов. Их было два. Первый раз - открытое хранилище с "Тюльпанами", второй - бункер с "Ураганами", и не было никакой возможности привести их в действие снаружи, инициировать взрыв извне. Он полностью закрытый, бетонный, с дверью толщиной в 1 метр", - сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

В свою очередь председатель комитета Сергей Пашинский напомнил, что Генеральный штаба Вооруженных сил Украины до сих пор не обнародовал объемы и сумы потерь в результате пожара на арсенале возле Калиновке.