Я поддержал отставку Соболева, но это решение не сделало парламент сильнее - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил народного депутата фракции "Самопомич" Егора Соболева за работу во главе парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Я как председатель Верховной Рады Украины поддержал решение комитета. Но считаю, что сегодняшнее решение не сделало украинский парламент сильнее", - заявил А.Парубий с трибуны после голосования за отзыв Е.Соболева с поста главы антикоррупционного комитета в парламенте в четверг.

Спикер выступил за то, чтобы в парламенте отбрасывали внутренние конфликты, чувствовали ответственность и необходимость единства.

"Я считаю, что сейчас украинский парламент должен поблагодарить Егора за ту работу, которая была проведена им за три года. Я прошу поблагодарить Егора", - сказал А.Парубий.

Народные депутаты из сектора, где размещается фракция "Самопомич", встретили эти слова, скандируя "позор".

Как сообщалось, в среду, 6 декабря, члены антикоррупционного комитета большинством голосов признали работу Е.Соболева неудовлетворительной. 7 ноября парламент 256 голосами отозвал его с должности главы комитета.

Е.Соболев был избран главой комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 декабря 2014 года. Он является активным участником акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября текущего года.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли обеспокоен решением отозвать Е.Соболева с должности главы комитета, указывая на международную обеспокоенность текущими событиями в борьбе с коррупцией в Украине. По его словам, попытки подорвать борьбу с коррупцией станут регрессом процесса реформ в Украине и не останутся незамеченными.