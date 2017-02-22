Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса

Экс-президент Украины Виктор Янукович предложил ряд мер по урегулированию конфликта на востоке Украины, в случае невыполнения Киевом минских соглашений рекомендовал провести референдум по статусу Донбасса.

"Включить в переговоры в рамках "нормандского формата" представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", - написал В.Янукович в открытом послании, направленном лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям общественных организаций, президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

В.Янукович предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане согласно пункту 4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года".

Кроме того, экс-президент Украины призвал потребовать от украинской власти допустить представителей спецкомиссии Совета Европы и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования "преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время".

"Потребовать от украинской власти начать реальное расследование убийств и других тяжких преступлений, совершенных на Майдане против правоохранителей, выполнявших свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите конституционного строя Украины. Также потребовать от украинской власти отменить Закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу" №743-VII от 21 февраля 2014 года", - говорится в тексте послания.