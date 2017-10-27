Посол США в Украине Мари Йованович рассказала об основных достижениях Украины за последние три года. Об этом она сообщила в интервью изданию "Цензор.НЕТ". Так, по словам Йованович, за последние несколько лет Украина сделала много вещей, стоящих внимания. В частности, среди основных достижений Украины, Йованович выделила сферу безопасности и обороны, сектор энергетики, а также антикоррупционную сферу.

Также она отметила, что Украина сделала огромный рывок в сфере энергетической безопасности. "В 2013 году примерно 92% газа Украина импортировала из России. А сегодня эта цифра - ноль. Это огромное достижение. Украина сделала огромный рывок в сфере энергетической безопасности, и это стоит отметить. В этой сфере есть еще что совершенствовать, в первую очередь - учредить независимый и профессиональный совет для руководства и стратегического развития "Нафтогаза". Думаю, что в сфере ядерной энергетики также есть потребность в определенных действиях с целью обеспечения максимальной независимости и безопасности от России", - добавила она.

Кроме того, Йованочив отметила, что Украина сделала много важных шагов в антикоррупционной сфере. "Украина учредила НАБУ и САП, и мы надеемся в скором времени увидеть и антикоррупционный суд. Внедрены электронные закупки. Создана новая патрульная полиция - гораздо более эффективная и более чистая организация, чем все, что было ранее в Украине в правоохранительной сфере. Поэтому я считаю, что Украина сделала много важных шагов, и этот список можно продолжать", - отметила Йованович. Напомним, ранее Йованович заявляла, что Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики.

